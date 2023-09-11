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Песков объяснил, почему сейчас диалог с "коллективным Западом" невозможен
Песков объяснил, почему сейчас диалог с "коллективным Западом" невозможен - РИА Новости, 11.09.2023
Песков объяснил, почему сейчас диалог с "коллективным Западом" невозможен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет прямых каналов для диалога с "коллективным Западом" и там есть определенный дефицит лидеров, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:24
2023-09-11T13:24
2023-09-11T13:24
в мире
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет прямых каналов для диалога с "коллективным Западом" и там есть определенный дефицит лидеров, которые сохраняют политическую трезвость."Сейчас вряд ли можно говорить, что можно как-то воздействовать. У нас нету прямых каналов для диалога. Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы. Там определенный дефицит лидеров, которые готовы переступить через командную систему, налаженную в системе Североатлантического альянса", - сказал Песков в интервью РБК."Хотя есть, остаются, которые сохраняют политическую трезвость, но, к сожалению их мало... Надеемся, что со временем условия для возобновления диалога будут созданы", - добавил он.
https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему сейчас диалог с "коллективным Западом" невозможен
Песков заявил о дефиците на Западе лидеров, сохраняющих политическую трезвость