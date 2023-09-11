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Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России - РИА Новости, 11.09.2023
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05:01 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/zapad-1895445585.html
Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России
Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России - РИА Новости, 11.09.2023
Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России
Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:01
2023-09-11T05:01
россия
украина
москва
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз."Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления. Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась", — написал журналист.Он также добавил, что в военных центрах Запада "неохотно восхищаются" тем, насколько эффективно Россия адаптирует свою стратегию на поле боя.В заключение Боуз написал, что поражение "доверенного лица Запада", Украины, станет для НАТО разрушительным. По его словам, это полностью нивелирует весь престиж и репутацию альянса.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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россия, украина, москва, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Ими восхищаются. На Западе поделились неожиданным мнением о России

Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.
«
"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления. Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась", — написал журналист.
Он также добавил, что в военных центрах Запада "неохотно восхищаются" тем, насколько эффективно Россия адаптирует свою стратегию на поле боя.
В заключение Боуз написал, что поражение "доверенного лица Запада", Украины, станет для НАТО разрушительным. По его словам, это полностью нивелирует весь престиж и репутацию альянса.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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