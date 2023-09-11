https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения

Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения - РИА Новости, 11.09.2023

Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения

Еврокомиссия выпустила очередную методичку о рестрикциях в отношении нашей страны. Теперь, даже если русские едут в "райский сад" частным порядком, таможня... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:02

россия

париж

еврокомиссия

евросоюз

брюссель

аналитика

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Еврокомиссия выпустила очередную методичку о рестрикциях в отношении нашей страны. Теперь, даже если русские едут в "райский сад" частным порядком, таможня может конфисковать у них все — еще раз: все! — что не одежда и не обувь. Да и то если одежда не из меха или кожи. Забрать позволяется гаджеты, женскую косметику и женские же средства гигиены, а мужчинам нужно трижды подумать, брать ли, если пересекаешь европейский фронтир, бритвенный прибор или дезодорант. Потому что они подлежат изъятию. Как и туалетная бумага. Если вы решили, что это все — дешевая шутка, вы ошиблись. Конфискуя туалетную бумагу и тушь для ресниц у русских, в Еврокомиссии полагают, что это "ослабит экономическую базу России, лишит ее важнейших рынков сбыта своей продукции и ограничит способности продолжать СВО".Не вдаваясь в детали, как запрет на ввоз подобных товаров может "ограничить способность продолжать СВО", стоит заметить, что каждый пункт есть нарушение всех тех личных прав и свобод, на которых, как мы думали, основан ЕС. Речь в данном случае не о свободе передвижения (в конце концов, их дом, они решают, кого пускать, а кому — от ворот поворот), а о свободе распоряжаться, например, собственным телом. Свободе наносить макияж. Свободе бриться и свободе мыться. Еврокомиссия, выпуская разъяснительный циркуляр, обнулила не только права русских в настоящем, но и права собственных граждан в будущем. Потому что, сделав такой шаг по отношению "к чужим" и с теми намерениями, которые приведут общеевропейцев в ад, та же Еврокомиссия рано или поздно может использовать подобные запреты за забором "райского сада" уже в каких-нибудь других не менее "благих целях". Ну например, красная помада на европейках станет означать признак женщины-вамп с соответствующей бурному темпераменту сексуальной ориентацией, и чтобы не смущать гендерно-флюидный социум и трусливых мужчин, ее тоже можно запретить. Абсурд? Отнюдь. Это железная логика действий тех, кто стремится убрать из обращения и сделать нелигитимными прежние нормы жизни и политики. И внешней, и внутренней. Любыми способами.В отношении нашей страны шлюзы сточных вод уже давно нараспашку. Открывали их, кстати, весьма постепенно. Тем, кто открывал, нужно было, как уже заметили в Брюсселе, "ослабить Россию". Начали с репутации в спорте. Отменно проведенная Олимпиада в Сочи вызвала зубовный скрежет завистников. Организовали комиссию, купили свидетелей за бочку варенья и корзину печенья и решили, что успех русского спорта — это не самоограничения и самопожертвование, а "химия". Под этим предлогом семь лет назад на Играх в Рио была отменена презумпция невиновности, а все русские олимпионики попали под подозрение, что они под стероидами.Матрица одинаковая. Русский — значит, виновен по определению.Очевидно, что за попыткой отмены отечественной культуры пришло время отмены нашего спорта. Даже Макрон (Париж принимает через год Олимпиаду) высказался на сей счет, хотя это не его компетенция и не его прерогатива. Флагу России не место на Играх, считает французский президент, который сегодня не может появиться ни на одном мероприятии без риска быть освистанным своими же избирателями, как это было на днях на открытии чемпионата мира по регби. Когда десятки тысяч человек улюлюкают вслед главе государства — это оглушительнее и позорнее, чем когда из чемоданов европейская таможня начнет тягать туалетную бумагу и дезодоранты российских туристов.Возражения со стороны хозяина Елисейского дворца вызывают в памяти события без малого 90-летней давности, когда французский триколор вполне себе развивался рядом с нацистскими знаменами в Берлине — и тоже на Олимпиаде. А основатель современного олимпизма де Кубертен вообще считал Гитлера "выдающимся государственным деятелем". Спустя всего четыре года "выдающийся государственный деятель", оккупировав родину де Кубертена, отменит заодно и французский флаг. Над Триумфальной аркой взовьется свастика и провисит все то время, пока Красная армия била нацистов, в том числе и чтобы помочь освободить Париж. Чтобы знамя республики вернулось на подобающее ему место.Нам сейчас Запад делает предложение, от которого, как он думает, мы не в силах отказаться. Предлагается не только про флаг и гимн забыть, но и присягнуть на верность непонятно каким ценностям (важности туалетной бумаги как предмета обихода? Необходимости пользоваться дезодорантами? Возможности пользоваться собственной косметикой?). То есть для россиян (не только спортсменов, а вообще) введена презумпция виновности. Купил ту же туалетную бумагу — поддержал СВО. Уравнение составлено именно таким образом, неизвестных там нет.Откажись от страны, флага и гимна — и ты будешь с бочкой варенья и корзиной печенья, и даже если это говорит публично опозоренный своими собственными согражданами президент. Предполагается, что Россия и ее граждане это предложение принять смогут. Точнее, если находиться в западной матрице, Россия это предложение не сможет не принять.И речь ведь не о собственной гордости и не о том, что мы "на буржуев смотрим свысока". Речь о том, что в этой жизни есть понятие чистоплотности. Оно вообще никак не связано с наличием или отсутствием туалетной бумаги, а также дезодорантов в багаже. Зато связано напрямую с тем, что флаг — не просто кусок материи, а гимн — не просто стихи под музыку, что за этим — прошлое, нынешнее и будущее страны. Все ее существование.Размен на средства гигиены в багаже и маргинальное присутствие на спортивном состязании, каким бы важном оно ни было, просто невозможен. И чем раньше это поймут в Брюсселе, Париже или в Лозанне, тем будет лучше. Для тех, кто решил условия размена обозначить.

https://ria.ru/20230719/zerno-1885174973.html

https://ria.ru/20230910/liberaly-1895224483.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

россия

париж

брюссель

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, париж, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, аналитика