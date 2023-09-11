https://ria.ru/20230911/zaderzhanie-1895593323.html

Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин

Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин - РИА Новости, 11.09.2023

Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин

Сотрудники полиции задержали жителя города Камышин Волгоградской области, который за ночь разбил камнем стекла у 19 машин во дворе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:02

2023-09-11T15:02

2023-09-11T15:04

происшествия

камышин

волгоградская область

авто

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя города Камышин Волгоградской области, который за ночь разбил камнем стекла у 19 машин во дворе, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, в ночь на понедельник в полицию обратились жители дома по улице Спортивная в Камышине и сообщили, что какой-то мужчина бьет стекла автомобилей во дворе. Полицейские задержали 42-летнего местного жителя. "Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей. Всего в полицию обратилось 19 автовладельцев, чьи транспортные средства были повреждены", - говорится в сообщении ведомства. Как сам задержанный поясняет на видео, опубликованном полицией, он был сильно пьян и не понимал, что делает.

https://ria.ru/20230803/deboshir-1888075571.html

камышин

волгоградская область

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происшествия, камышин, волгоградская область, авто, волгоград