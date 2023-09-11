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Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин
Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин - РИА Новости, 11.09.2023
Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин
Сотрудники полиции задержали жителя города Камышин Волгоградской области, который за ночь разбил камнем стекла у 19 машин во дворе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:02
2023-09-11T15:02
2023-09-11T15:04
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камышин
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя города Камышин Волгоградской области, который за ночь разбил камнем стекла у 19 машин во дворе, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, в ночь на понедельник в полицию обратились жители дома по улице Спортивная в Камышине и сообщили, что какой-то мужчина бьет стекла автомобилей во дворе. Полицейские задержали 42-летнего местного жителя. "Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей. Всего в полицию обратилось 19 автовладельцев, чьи транспортные средства были повреждены", - говорится в сообщении ведомства. Как сам задержанный поясняет на видео, опубликованном полицией, он был сильно пьян и не понимал, что делает.
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происшествия, камышин, волгоградская область, авто, волгоград
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Авто, Волгоград
Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин
Под Волгоградом задержали мужчину, разбившего камнем стекла у 19 машин во дворе
ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали жителя города Камышин Волгоградской области, который за ночь разбил камнем стекла у 19 машин во дворе, сообщает в понедельник пресс-служба
ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в ночь на понедельник в полицию обратились жители дома по улице Спортивная в Камышине и сообщили, что какой-то мужчина бьет стекла автомобилей во дворе. Полицейские задержали 42-летнего местного жителя.
"Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей. Всего в полицию обратилось 19 автовладельцев, чьи транспортные средства были повреждены", - говорится в сообщении ведомства.
Как сам задержанный поясняет на видео, опубликованном полицией, он был сильно пьян и не понимал, что делает.
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