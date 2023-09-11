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В Мосгоризбиркоме объяснили высокую явку на выборах мэра столицы

В Мосгоризбиркоме объяснили высокую явку на выборах мэра столицы - РИА Новости, 11.09.2023

В Мосгоризбиркоме объяснили высокую явку на выборах мэра столицы

Мосгоризбирком отметил более высокую явку на выборах мэра Москвы, это связано с новыми инструментами для голосования, сообщила журналистам председатель комиссии РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:45

2023-09-11T10:45

2023-09-11T10:45

сергей собянин

единый день голосования в россии — 2023

мосгоризбирком

москва

цик рф

ольга кириллова

леонид зюганов

политика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком отметил более высокую явку на выборах мэра Москвы, это связано с новыми инструментами для голосования, сообщила журналистам председатель комиссии Ольга Кириллова. "Мы с вами отмечаем более высокую явку. С чем это связано? Мы полагаем, что это связано с тем, что за прошедшие годы активно меняется арсенал, который мы предоставляем в качестве инструмента для голосования", - сказала Кириллова. Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса. По данным сайта ЦИК РФ после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

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сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023, мосгоризбирком, москва, цик рф, ольга кириллова, леонид зюганов, политика