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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:52
2023-09-11T07:52
2023-09-11T07:52
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украина
кривой рог
николаевская область
александр вилкул
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Позднее мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале подтвердил информацию о взрывах. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, на данный момент она также звучит и в Кировоградской. Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, кривой рог, николаевская область, александр вилкул, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Кривой Рог, Николаевская область, Александр Вилкул, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Клименко.Тайм": в Кривом Роге прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога