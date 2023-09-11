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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:19
2023-09-11T04:19
2023-09-11T04:35
специальная военная операция на украине
в мире
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кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН."Кривой Рог — мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", — говорится в сообщении телеканала ТСН.По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
ТСН: в Кривом Роге произошли мощные взрывы