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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:19

2023-09-11T04:19

2023-09-11T04:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы, говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН."Кривой Рог — мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге", — говорится в сообщении телеканала ТСН.По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

украина

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф