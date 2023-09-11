https://ria.ru/20230911/vybory-1895696082.html
Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными
Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными - РИА Новости, 11.09.2023
Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными
Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал безупречным проведение выборов в России, говорится в ноте на имя президента России Владимира Путина. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:09
2023-09-11T23:09
2023-09-11T23:09
госдума рф
даниэль ортега
россия
никарагуа
владимир путин
в мире
донецкая народная республика
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал безупречным проведение выборов в России, говорится в ноте на имя президента России Владимира Путина. "Правительство приветствует и поздравляет вас, ваше правительство и храбрый народ Российской Федерации с безупречным проведением выборов с 8 по 10 сентября", - отмечается в ноте. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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госдума рф, даниэль ортега, россия, никарагуа, владимир путин, в мире, донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023
Госдума РФ, Даниэль Ортега, Россия, Никарагуа, Владимир Путин, В мире, Донецкая Народная Республика, Единый день голосования в России — 2023
Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными
Президент Никарагуа Ортега назвал проведение выборов в России безупречным