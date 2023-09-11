Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России
Боррель заявил о последствиях для организаторов выборов в Крыму и новых регионах
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования будут "последствия", говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых "выборов", так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - говорится в документе. В ЕС утверждают, что проведение выборов в этих регионах стало очередной попыткой "легализовать незаконный военный контроль этих территорий", которые в Евросоюзе считают украинскими.
Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.