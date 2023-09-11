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Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895611743.html
Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России
Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России - РИА Новости, 11.09.2023
Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России
Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:14
2023-09-11T16:14
специальная военная операция на украине
политика
жозеп боррель
евросоюз
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования будут "последствия", говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых "выборов", так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - говорится в документе. В ЕС утверждают, что проведение выборов в этих регионах стало очередной попыткой "легализовать незаконный военный контроль этих территорий", которые в Евросоюзе считают украинскими. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html
россия
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луганская народная республика
херсонская область
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политика, жозеп боррель, евросоюз, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Политика, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Единый день голосования в России — 2023
Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России

Боррель заявил о последствиях для организаторов выборов в Крыму и новых регионах

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования будут "последствия", говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых "выборов", так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - говорится в документе. В ЕС утверждают, что проведение выборов в этих регионах стало очередной попыткой "легализовать незаконный военный контроль этих территорий", которые в Евросоюзе считают украинскими.
Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ЕР победила на выборах во всех четырех новых регионах
Вчера, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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