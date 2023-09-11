https://ria.ru/20230911/vybory-1895611743.html

Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России

Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России - РИА Новости, 11.09.2023

Боррель заявил, что ЕС не признает выборы в Крыму и новых регионах России

Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:14

2023-09-11T16:14

2023-09-11T16:14

специальная военная операция на украине

политика

жозеп боррель

евросоюз

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования будут "последствия", говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых "выборов", так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - говорится в документе. В ЕС утверждают, что проведение выборов в этих регионах стало очередной попыткой "легализовать незаконный военный контроль этих территорий", которые в Евросоюзе считают украинскими. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала западных критиков выборов в России "подневольными" и "международными бюрократами". По ее словам, Запад "проспал всё, когда восемь лет убивал, калечил детей на Донбассе, и женщин, издевался... глаза закрывал". Она посоветовала критикам судить себя самих, поскольку у них "руки по локоть в крови". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895425051.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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