https://ria.ru/20230911/vybory-1895585168.html
Глава ЦИК назвала выборы в новых регионах историческими
Глава ЦИК назвала выборы в новых регионах историческими - РИА Новости, 11.09.2023
Глава ЦИК назвала выборы в новых регионах историческими
Выборы в новых регионах РФ - исторические, комиссия сделала всё, чтобы жители этих территорий смогли проголосовать, заявила глава комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:41
2023-09-11T14:41
2023-09-11T14:41
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ - исторические, комиссия сделала всё, чтобы жители этих территорий смогли проголосовать, заявила глава комиссии Элла Памфилова. "Конечно, самое главное - исторические выборы в новых регионах. Наши коллеги из многих регионов на всем протяжении помогали и помогают, и обучают. Там сейчас до сих пор большое количество людей, у которых супернагрузка. В связи с этим создание экстерриториальных участков для того, чтобы люди наши с этих новых субъектов РФ, которые по разным причинам оказались в других регионах, смогли проголосовать там, где они находятся. Экстерриториальных участков 329, практически в более, чем 80 регионах страны. Это нагрузка дополнительная, серьезная нагрузка", - сказала Памфилова. Также она рассказала что в 33 регионах России на новом уровне апробирован проект "Стоп-дубль".
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Глава ЦИК назвала выборы в новых регионах историческими
Памфилова назвала выборы в новых регионах РФ историческими
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ - исторические, комиссия сделала всё, чтобы жители этих территорий смогли проголосовать, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
"Конечно, самое главное - исторические выборы в новых регионах. Наши коллеги из многих регионов на всем протяжении помогали и помогают, и обучают. Там сейчас до сих пор большое количество людей, у которых супернагрузка. В связи с этим создание экстерриториальных участков для того, чтобы люди наши с этих новых субъектов РФ, которые по разным причинам оказались в других регионах, смогли проголосовать там, где они находятся. Экстерриториальных участков 329, практически в более, чем 80 регионах страны. Это нагрузка дополнительная, серьезная нагрузка", - сказала Памфилова.
Также она рассказала что в 33 регионах России на новом уровне апробирован проект "Стоп-дубль".
Итоги выборов глав регионов России