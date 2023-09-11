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Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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13:40 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:40
2023-09-11T13:40
политика
россия
москва
дмитрий песков
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Результаты выборов красноречиво говорят о том, что люди проголосовали за власть. Посмотрите на перевыборы губернаторов, я имею в виду по всей стране, не только в Москве. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в полном сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работали. Люди высоко это оценили", - сказал Песков на полях ВЭФ.
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политика, россия, москва, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Единый день голосования в России — 2023
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков

Песков: результаты выборов показали, что россияне высоко оценивают работу власти

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Результаты выборов красноречиво говорят о том, что люди проголосовали за власть. Посмотрите на перевыборы губернаторов, я имею в виду по всей стране, не только в Москве. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в полном сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работали. Люди высоко это оценили", - сказал Песков на полях ВЭФ.
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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