https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:40
2023-09-11T13:40
2023-09-11T13:40
политика
россия
москва
дмитрий песков
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Результаты выборов красноречиво говорят о том, что люди проголосовали за власть. Посмотрите на перевыборы губернаторов, я имею в виду по всей стране, не только в Москве. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в полном сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работали. Люди высоко это оценили", - сказал Песков на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895538922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Единый день голосования в России — 2023
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Песков: результаты выборов показали, что россияне высоко оценивают работу власти