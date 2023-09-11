https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html

Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков

Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков

Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:40

2023-09-11T13:40

2023-09-11T13:40

политика

россия

москва

дмитрий песков

единый день голосования в россии — 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты прошедших выборов красноречиво говорят о том, что россияне поставили высокую оценку работе местных властей, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Результаты выборов красноречиво говорят о том, что люди проголосовали за власть. Посмотрите на перевыборы губернаторов, я имею в виду по всей стране, не только в Москве. Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в полном сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работали. Люди высоко это оценили", - сказал Песков на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895538922.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

политика, россия, москва, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023