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На выборах глав регионов второго тура не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2023
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12:40 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895538922.html
На выборах глав регионов второго тура не будет, заявила Памфилова
На выборах глав регионов второго тура не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2023
На выборах глав регионов второго тура не будет, заявила Памфилова
Второго тура на выборах высших должностных лиц не предстоит, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:40
2023-09-11T12:40
политика
цик рф
россия
единый день голосования в россии — 2023
элла памфилова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Второго тура на выборах высших должностных лиц не предстоит, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Избраны все 21 высшее должностное лицо. Никакого повторного голосования, там второго тура и так далее - ничего не предстоит ", - сказала Памфилова на брифинге, который проходит в информцентре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, цик рф, россия, единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова
Политика, ЦИК РФ, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Элла Памфилова
На выборах глав регионов второго тура не будет, заявила Памфилова

Памфилова: на выборах высших должностных лиц второго тура не будет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Второго тура на выборах высших должностных лиц не предстоит, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"Избраны все 21 высшее должностное лицо. Никакого повторного голосования, там второго тура и так далее - ничего не предстоит ", - сказала Памфилова на брифинге, который проходит в информцентре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаЦИК РФРоссияЕдиный день голосования в России — 2023Элла Памфилова
 
 
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