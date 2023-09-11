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Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам в России
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам в России - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам в России
Подготовка к президентским выборам в России в прикладном плане еще не началась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:24
2023-09-11T12:24
2023-09-11T12:37
политика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Подготовка к президентским выборам в России в прикладном плане еще не началась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В настоящий момент непосредственно в прикладном плане подготовка еще не началась. Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие... Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", - сказал он в интервью РБК.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам в России
Песков: подготовка к выборам президента в РФ в прикладном плане еще не началась