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Памфилова прокомментировала итоги выборов в России - РИА Новости, 11.09.2023
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12:17 11.09.2023 (обновлено: 12:32 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895532804.html
Памфилова прокомментировала итоги выборов в России
Памфилова прокомментировала итоги выборов в России - РИА Новости, 11.09.2023
Памфилова прокомментировала итоги выборов в России
Запад пытается ослабить Россию, но народ проявил зрелость и консолидацию, это дорогого стоит, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, говоря об итогах... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:17
2023-09-11T12:32
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
элла памфилова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запад пытается ослабить Россию, но народ проявил зрелость и консолидацию, это дорогого стоит, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, говоря об итогах состоявшихся в стране в единый день голосования выборов."Вообще можно сделать главный вывод по итогам этой кампании: насколько в такой сложнейшей ситуации, когда нас пытаются сжать в кольцо со всех сторон - ну не со всех сторон, с западной стороны - и любыми способами нас ослабить, народ проявил такую мощную консолидацию, зрелость, понимание того, что происходит, насколько важно сейчас по принципиальным основным вопросам проявлять эту твердость и единство. Это дорогого стоит", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.
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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала итоги выборов в России

Памфилова: народ проявил зрелость, несмотря на попытки Запада ослабить Россию

© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах
Избиратель голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Избиратель голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Запад пытается ослабить Россию, но народ проявил зрелость и консолидацию, это дорогого стоит, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, говоря об итогах состоявшихся в стране в единый день голосования выборов.
"Вообще можно сделать главный вывод по итогам этой кампании: насколько в такой сложнейшей ситуации, когда нас пытаются сжать в кольцо со всех сторон - ну не со всех сторон, с западной стороны - и любыми способами нас ослабить, народ проявил такую мощную консолидацию, зрелость, понимание того, что происходит, насколько важно сейчас по принципиальным основным вопросам проявлять эту твердость и единство. Это дорогого стоит", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаРоссияЕдиный день голосования в России — 2023Элла Памфилова
 
 
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