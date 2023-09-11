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Председатель СПЧ не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России - РИА Новости, 11.09.2023
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11:04 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895508789.html
Председатель СПЧ не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России
Председатель СПЧ не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России - РИА Новости, 11.09.2023
Председатель СПЧ не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России
Говорить о серьезных нарушениях в ходе выборов в РФ не приходится, система готова к президентским выборам, сообщил председатель СПЧ, советник президента Рф... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:04
2023-09-11T11:04
политика
единый день голосования в россии — 2023
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Говорить о серьезных нарушениях в ходе выборов в РФ не приходится, система готова к президентским выборам, сообщил председатель СПЧ, советник президента Рф Валерий Фадеев. "Говорить даже о возможности серьезных каких-то заметных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не приходится. Похоже, это становится практически невозможно сегодня. Это результат деятельности общественности, центральной избирательной комиссии последних многих уже лет", - сказал Фадеев на брифинге в Общественной палате РФ. По его словам, это очень важно, так как весной состоятся выборы президента РФ. "Я полагаю, что система готова к этим очень серьезным выборам. Отсюда мы делаем вывод о легитимности выборов. Выборы безусловно легитимны на всех уровнях", - отметил Фадеев. Он еще раз подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что где-то выборы прошли с шероховатостями.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, валерий фадеев, россия, общество
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Валерий Фадеев, Россия, Общество
Председатель СПЧ не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России

Председатель СПЧ Фадеев не увидел серьезных нарушений в ходе выборов в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Говорить о серьезных нарушениях в ходе выборов в РФ не приходится, система готова к президентским выборам, сообщил председатель СПЧ, советник президента Рф Валерий Фадеев.
"Говорить даже о возможности серьезных каких-то заметных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не приходится. Похоже, это становится практически невозможно сегодня. Это результат деятельности общественности, центральной избирательной комиссии последних многих уже лет", - сказал Фадеев на брифинге в Общественной палате РФ.
По его словам, это очень важно, так как весной состоятся выборы президента РФ.
"Я полагаю, что система готова к этим очень серьезным выборам. Отсюда мы делаем вывод о легитимности выборов. Выборы безусловно легитимны на всех уровнях", - отметил Фадеев.
Он еще раз подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что где-то выборы прошли с шероховатостями.
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