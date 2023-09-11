Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ
Минцифры: явка россиян на федеральной платформе ДЭГ составила 88%
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевТерминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в Минцифры.
«
"В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 миллион 72 тысячи избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале Mos.ru", - говорится в сообщении.
Средний возраст избирателя составил 35-50 лет. Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование 68% - женщины, 32% - мужчины. Самыми активными регионами стали Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область.
Кроме того, россияне активно пользовались сервисами портала "Госуслуг": более 1,21 миллиона пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ через портал, 74 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель".
Около 6,5 тысячи человек подали заявление для голосования на дому, а 9,5 тысяч человек поставили подписи в поддержку кандидатов. Через "Госуслуги" партии и кандидаты могли получить информацию о выборах, собрать подписи в поддержку выдвижения, разместить фотографии и эмблемы. Члены избирательных комиссий создали 836 тысяч личных кабинетов.