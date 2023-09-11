https://ria.ru/20230911/vybory-1895501263.html

Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023

Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:40

2023-09-11T10:40

2023-09-11T11:09

технологии

политика

единый день голосования в россии — 2023

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895177135_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_90e3bff58fdc3f73ae837c2a8039933b.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в Минцифры. "В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 миллион 72 тысячи избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале Mos.ru", - говорится в сообщении. Средний возраст избирателя составил 35-50 лет. Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование 68% - женщины, 32% - мужчины. Самыми активными регионами стали Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область. Кроме того, россияне активно пользовались сервисами портала "Госуслуг": более 1,21 миллиона пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ через портал, 74 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель". Около 6,5 тысячи человек подали заявление для голосования на дому, а 9,5 тысяч человек поставили подписи в поддержку кандидатов. Через "Госуслуги" партии и кандидаты могли получить информацию о выборах, собрать подписи в поддержку выдвижения, разместить фотографии и эмблемы. Члены избирательных комиссий создали 836 тысяч личных кабинетов.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, политика, единый день голосования в россии — 2023, россия