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Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023
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10:40 11.09.2023 (обновлено: 11:09 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895501263.html
Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ
Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2023
Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ
Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:40
2023-09-11T11:09
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в Минцифры. "В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 миллион 72 тысячи избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале Mos.ru", - говорится в сообщении. Средний возраст избирателя составил 35-50 лет. Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование 68% - женщины, 32% - мужчины. Самыми активными регионами стали Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область. Кроме того, россияне активно пользовались сервисами портала "Госуслуг": более 1,21 миллиона пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ через портал, 74 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель". Около 6,5 тысячи человек подали заявление для голосования на дому, а 9,5 тысяч человек поставили подписи в поддержку кандидатов. Через "Госуслуги" партии и кандидаты могли получить информацию о выборах, собрать подписи в поддержку выдвижения, разместить фотографии и эмблемы. Члены избирательных комиссий создали 836 тысяч личных кабинетов.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html
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технологии, политика, единый день голосования в россии — 2023, россия
Технологии, Политика, Единый день голосования в России — 2023, Россия
Более миллиона россиян проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

Минцифры: явка россиян на федеральной платформе ДЭГ составила 88%

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевТерминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона россиян приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 88%, сообщили в Минцифры.
«
"В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 миллион 72 тысячи избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале Mos.ru", - говорится в сообщении.
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08:00
Средний возраст избирателя составил 35-50 лет. Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование 68% - женщины, 32% - мужчины. Самыми активными регионами стали Московская область, Нижегородская область, Алтайский край, Свердловская область, Новосибирская область.
Кроме того, россияне активно пользовались сервисами портала "Госуслуг": более 1,21 миллиона пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ через портал, 74 тысячи пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса "Мобильный избиратель".
Около 6,5 тысячи человек подали заявление для голосования на дому, а 9,5 тысяч человек поставили подписи в поддержку кандидатов. Через "Госуслуги" партии и кандидаты могли получить информацию о выборах, собрать подписи в поддержку выдвижения, разместить фотографии и эмблемы. Члены избирательных комиссий создали 836 тысяч личных кабинетов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
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