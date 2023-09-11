https://ria.ru/20230911/vybory-1895496214.html

Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента

Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента

Официально предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, или более 3,2 миллиона человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:16

2023-09-11T10:16

2023-09-11T10:42

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официально предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, или более 3,2 миллиона человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Явка избирателей составила 42,5%. Если в абсолютных числах, то это 3 269 905 человек. Участниками дистанционного электронного голосования стали 2,7 миллиона человек, традиционным способом проголосовали 571 тысяча человек, участниками надомного голосования стали 116,1 тысячи", - сказала Кириллова.Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023