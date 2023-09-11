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Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента
Официально предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, или более 3,2 миллиона человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:16
2023-09-11T10:16
2023-09-11T10:42
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мосгоризбирком
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официально предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, или более 3,2 миллиона человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Явка избирателей составила 42,5%. Если в абсолютных числах, то это 3 269 905 человек. Участниками дистанционного электронного голосования стали 2,7 миллиона человек, традиционным способом проголосовали 571 тысяча человек, участниками надомного голосования стали 116,1 тысячи", - сказала Кириллова.Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента
Кириллова: явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официально предварительная явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%, или более 3,2 миллиона человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«
"Явка избирателей составила 42,5%. Если в абсолютных числах, то это 3 269 905 человек. Участниками дистанционного электронного голосования стали 2,7 миллиона человек, традиционным способом проголосовали 571 тысяча человек, участниками надомного голосования стали 116,1 тысячи", - сказала Кириллова.
Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.
По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Итоги выборов мэра Москвы