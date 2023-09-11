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Айсен Николаев побеждает на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.09.2023
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08:58 11.09.2023 (обновлено: 09:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895474649.html
Айсен Николаев побеждает на выборах главы Якутии
Айсен Николаев побеждает на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.09.2023
Айсен Николаев побеждает на выборах главы Якутии
Действующий глава Якутии Айсен Николаев побеждает с 75,77% на выборах главы региона, сообщает центризбирком республики со ссылкой на предварительные итоги... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:58
2023-09-11T09:06
политика
единый день голосования в россии — 2023
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев побеждает с 75,77% на выборах главы региона, сообщает центризбирком республики со ссылкой на предварительные итоги голосования.По данным избиркома, явка на выборах главы республики составила 314 917 избирателей или 48,41% от общего количества избирателей (650 526 человек), включенных в список избирателей.Согласно данным Центризбиркома Якутии, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,77% (238 427 человек) голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,41% (32 750), Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,69% (17 911), Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20% (16 377).Избирком Якутии не сообщает, подсчитано ли 100% протоколов или нет, но обещает, "не позднее чем через 10 дней после дня голосования", подписать итоговый протокол.Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, республика саха (якутия), айсен николаев
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Айсен Николаев побеждает на выборах главы Якутии

Айсен Николаев побеждает с 75,77% на выборах главы Якутии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев побеждает с 75,77% на выборах главы региона, сообщает центризбирком республики со ссылкой на предварительные итоги голосования.
По данным избиркома, явка на выборах главы республики составила 314 917 избирателей или 48,41% от общего количества избирателей (650 526 человек), включенных в список избирателей.
Согласно данным Центризбиркома Якутии, Николаев ("Единая Россия") набирает 75,77% (238 427 человек) голосов избирателей, Виктор Губарев (КПРФ) – 10,41% (32 750), Гаврил Парахин (ЛДПР) - 5,69% (17 911), Игорь Борисов ("Коммунисты России") – 5,20% (16 377).
Избирком Якутии не сообщает, подсчитано ли 100% протоколов или нет, но обещает, "не позднее чем через 10 дней после дня голосования", подписать итоговый протокол.
Николаев впервые был избран главой Якутии в сентябре 2018 года.
Итоги выборов глав регионов России
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ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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