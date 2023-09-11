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"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга - РИА Новости, 11.09.2023
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08:35 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895471739.html
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга
Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга восьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:35
2023-09-11T08:35
политика
екатеринбург
единая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга восьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии России. Выборы в городскую думу в Екатеринбурге проходили в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Жители уральской столицы выбирали на пятилетний срок полномочий 35 депутатов, в том числе 10 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК России, ЕР набирает 41,87%, ЛДПР - 14,60%, КПРФ - 12,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,14%, партия "Яблоко" - 9,24%, "Новые люди" - 8,50%. Как уточнили РИА Новости в облизбиркоме, решение, из которого будет следовать распределение мандатов, позже примет Ленинская районная ТИК Екатеринбурга.
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политика, екатеринбург, единая россия, лдпр, кпрф, россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Екатеринбург, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга

ЕР получает большинство в думе Екатеринбурга после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга восьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Выборы в городскую думу в Екатеринбурге проходили в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Жители уральской столицы выбирали на пятилетний срок полномочий 35 депутатов, в том числе 10 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК России, ЕР набирает 41,87%, ЛДПР - 14,60%, КПРФ - 12,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,14%, партия "Яблоко" - 9,24%, "Новые люди" - 8,50%.
Как уточнили РИА Новости в облизбиркоме, решение, из которого будет следовать распределение мандатов, позже примет Ленинская районная ТИК Екатеринбурга.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаЕкатеринбургЕдиная РоссияЛДПРКПРФРоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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