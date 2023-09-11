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"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга
Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга восьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:35
2023-09-11T08:35
2023-09-11T08:35
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга восьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии России. Выборы в городскую думу в Екатеринбурге проходили в течение двух дней - 9 и 10 сентября. Жители уральской столицы выбирали на пятилетний срок полномочий 35 депутатов, в том числе 10 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК России, ЕР набирает 41,87%, ЛДПР - 14,60%, КПРФ - 12,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,14%, партия "Яблоко" - 9,24%, "Новые люди" - 8,50%. Как уточнили РИА Новости в облизбиркоме, решение, из которого будет следовать распределение мандатов, позже примет Ленинская районная ТИК Екатеринбурга.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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Политика, Екатеринбург, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" получает большинство в думе Екатеринбурга
ЕР получает большинство в думе Екатеринбурга после обработки 100% протоколов