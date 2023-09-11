https://ria.ru/20230911/vybory-1895470435.html

ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса

ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 69,42% голосов, ЛДПР на втором месте с 9,30%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:25

2023-09-11T08:25

2023-09-11T08:26

политика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

кемеровская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 69,42% голосов, ЛДПР на втором месте с 9,30%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 69,42% голосов избирателей, ЛДПР - 9,30%, КПРФ - 8,87%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,41%, "Новые люди" - 5,36%.Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. На выборы в заксобрание зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

кемеровская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кемеровская область