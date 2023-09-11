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ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса - РИА Новости, 11.09.2023
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08:25 11.09.2023 (обновлено: 08:26 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895470435.html
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 69,42% голосов, ЛДПР на втором месте с 9,30%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:25
2023-09-11T08:26
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
кемеровская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 69,42% голосов, ЛДПР на втором месте с 9,30%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 69,42% голосов избирателей, ЛДПР - 9,30%, КПРФ - 8,87%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,41%, "Новые люди" - 5,36%.Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. На выборы в заксобрание зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кемеровская область
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Кемеровская область
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса

ЕР побеждает на выборах в заксобрание Кузбасса с 69,42% голосов

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Журналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Максим Блинов
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Журналисты в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Кемеровской области с 69,42% голосов, ЛДПР на втором месте с 9,30%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 69,42% голосов избирателей, ЛДПР - 9,30%, КПРФ - 8,87%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,41%, "Новые люди" - 5,36%.
Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. На выборы в заксобрание зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
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