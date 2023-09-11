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В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора - РИА Новости, 11.09.2023
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07:33 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895465024.html
В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора
В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора - РИА Новости, 11.09.2023
В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора
Явка на выборах губернатора Алтайского края превысила 31%, сообщила журналистам глава регионального избиркома Ирина Акимова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:33
2023-09-11T07:33
политика
алтайский край
ирина акимова
виктор томенко
единая россия
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Алтайского края превысила 31%, сообщила журналистам глава регионального избиркома Ирина Акимова. "По предварительным данным, в выборах приняли участие 448 543 избирателя, что превышает 31% от общего числа избирателей", - отметила Акимова. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1,767 миллиона человек. В крае на выборах работают 1,7 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
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политика, алтайский край, ирина акимова, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Алтайский край, Ирина Акимова, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
В Алтайском крае назвали процент явки на выборах губернатора

Избирком: явка на выборах губернатора Алтайского края превысила 31%

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах
Избиратель голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Избиратель голосует на выборах
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БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Алтайского края превысила 31%, сообщила журналистам глава регионального избиркома Ирина Акимова.
«
"По предварительным данным, в выборах приняли участие 448 543 избирателя, что превышает 31% от общего числа избирателей", - отметила Акимова.
Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день.
В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1,767 миллиона человек. В крае на выборах работают 1,7 тысячи участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаАлтайский крайИрина АкимоваВиктор ТоменкоЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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