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Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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07:08 11.09.2023 (обновлено: 07:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895460859.html
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента
Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:08
2023-09-11T07:11
политика
тюменская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
александр моор
россия
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 78,77% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,24%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,93% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,63%.Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, тюменская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, александр моор, россия, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Тюменская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Александр Моор, Россия, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента

Губернатор Тюменской области Моор лидирует на выборах с 78,77% голосов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 78,77% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,24%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,93% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,63%.
Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаТюменская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Александр МоорРоссияЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
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