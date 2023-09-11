https://ria.ru/20230911/vybory-1895460859.html

Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента

Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента

Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:08

2023-09-11T07:08

2023-09-11T07:11

политика

тюменская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

александр моор

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 78,77% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,24%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,93% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,63%.Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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