https://ria.ru/20230911/vybory-1895460859.html
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента
Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:08
2023-09-11T07:08
2023-09-11T07:11
политика
тюменская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 78,77% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,24%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,93% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,63%.Моор впервые был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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Губернатор Тюменской области лидирует на выборах с 78,77 процента
Губернатор Тюменской области Моор лидирует на выборах с 78,77% голосов