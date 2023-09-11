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"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание

"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 54,60% голосов, КПРФ на втором месте с 15,47%,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:58

2023-09-11T05:58

2023-09-11T06:06

политика

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 54,60% голосов, КПРФ на втором месте с 15,47%, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,60% голосов избирателей, КПРФ – 15,47%, ЛДПР – 9,62%, "Новые люди" – 7,34%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,06%. За партию РПСС проголосовало 1,33% избирателей, за "Гражданскую платформу" – 0,98%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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