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"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 54,60% голосов, КПРФ на втором месте с 15,47%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:58
2023-09-11T05:58
2023-09-11T06:06
политика
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 54,60% голосов, КПРФ на втором месте с 15,47%, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,60% голосов избирателей, КПРФ – 15,47%, ЛДПР – 9,62%, "Новые люди" – 7,34%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,06%. За партию РПСС проголосовало 1,33% избирателей, за "Гражданскую платформу" – 0,98%.
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Политика, Иркутская область, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в Иркутское заксобрание с 54,60% голосов