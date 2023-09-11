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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:08
2023-09-11T04:08
2023-09-11T04:12
политика
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, "Единая Россия" набрала 46,60% голосов избирателей Ярославской области, КПРФ – 11,27%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 11,19%, ЛДПР – 11,14%, "Новые люди" – 7,39%, Партия пенсионеров – 5,62%. "Коммунисты России" получили поддержку 4,50% избирателей.
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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60 процента
ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах в Ярославскую облдуму с 46,60% голосов