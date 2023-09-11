https://ria.ru/20230911/vybory-1895437729.html
Действующий Алтайский губернатор побеждает на выборах с 76,16 процента
Действующий Алтайский губернатор побеждает на выборах с 76,16 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий Алтайский губернатор побеждает на выборах с 76,16 процента
Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах губернатора с 76,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:14
2023-09-11T03:14
2023-09-11T03:18
политика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко от партии "Единая Россия" побеждает на выборах губернатора с 76,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Томенко набрал 76,16% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 7,96%, Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 4,17%.
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Действующий Алтайский губернатор побеждает на выборах с 76,16 процента
Действующий Алтайский губернатор Томенко побеждает на выборах с 76,16% голосов