https://ria.ru/20230911/vybory-1895437209.html

Собянин набирает 76,38 процента голосов на выборах мэра Москвы

Собянин набирает 76,38 процента голосов на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 11.09.2023

Собянин набирает 76,38 процента голосов на выборах мэра Москвы

Собянин набирает 76,38 процента голосов на выборах мэра Москвы после обработки более 95 процентов протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), говорится... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:07

2023-09-11T03:07

2023-09-11T08:11

политика

единый день голосования в россии — 2023

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Собянин набирает 76,38 процента голосов на выборах мэра Москвы после обработки более 95 процентов протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), говорится в предварительных данных ЦИК."Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 473 120, 76,38 процента", — свидетельствует информация избиркома.Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — 8,12 процента и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,63 процента. Их поддержали 263 029 и 182 339 избирателей соответственно.Также вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков получил 173 085 голосов, 5,35 процентов. Первый зампред руководителя фракции "Справедливая России — Патриоты — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев набрал 127 536 голоса, что составляет 3,94 процента.Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц и пообещал сделать все, чтобы возглавляемый им город стал "еще круче, краше и впереди всей планеты".Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, единый день голосования в россии — 2023, москва, сергей собянин