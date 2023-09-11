https://ria.ru/20230911/vybory-1895432668.html

Собянин лидирует с 76,4 процента голосов на выборах мэра Москвы

Собянин лидирует с 76,4 процента голосов на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 11.09.2023

Собянин лидирует с 76,4 процента голосов на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин после подсчета 85,22 процента протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) набирает 76,40 процента голосов на выборах мэра Москвы. Об этом... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:08

2023-09-11T02:08

2023-09-11T02:36

политика

москва

единый день голосования в россии — 2023

сергей собянин

госдума рф

цик рф

московская городская дума

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сергей Собянин после подсчета 85,22 процента протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) набирает 76,40 процента голосов на выборах мэра Москвы. Об этом говорится в предварительных данных ЦИК."Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 419 437, 76,40 процента", — следует из информации избиркома.Далее следует депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, его поддержали 257 155 избирателей или 8,12 процента.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов получил 179 747 голосов, это 5,68 процента, его коллега от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 169 041 голос, 5,34 процента. Первый зампред руководителя фракции "Справедливая России — Патриоты — За правду" в нижней палате парламента Дмитрий Гусев набрал 124 843 голоса, что составляет 3,94 процента.Сам Собянин отметил, что в этом году москвичи проявили самую большую активность на выборах главы города. Он поблагодарил избирателей, а также членов штаба, активистов и доверенных лиц и пообещал сделать все, чтобы возглавляемый им город стал "еще круче, краше и впереди всей планеты".Как сообщили в Мосгоризбиркоме, всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона жителей столицы, что составляет примерно 50 процентов избирателей.Выборы в большинстве российских регионов проходили с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/vybory-1894946968.html

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политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, госдума рф, цик рф, московская городская дума