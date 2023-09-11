https://ria.ru/20230911/vybory-1895429197.html
Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах
Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах - РИА Новости, 11.09.2023
Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах
Действующий глава Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,44% голосов после обработки 81,75% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:02
2023-09-11T01:02
2023-09-11T01:02
политика
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_0:201:2560:1641_1920x0_80_0_0_2880f85cdd3c8b19b99d3a40a7405fa9.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,44% голосов после обработки 81,75% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Гусев набрал 77,44% голосов избирателей, Павел Большов (ЛДПР) - 5,32%, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,24%, Игорь Борисов (партия "Родина") - 2,97%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_99:0:2375:1707_1920x0_80_0_0_e0d2d1ead83609bc73ec39401c226cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах
Действующий глава Воронежской области Гусев лидирует на выборах с 77,44% голосов