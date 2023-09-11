https://ria.ru/20230911/vybory-1895429197.html

Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах

Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах - РИА Новости, 11.09.2023

Действующий глава Воронежской области лидирует на выборах

Действующий глава Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,44% голосов после обработки 81,75% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:02

2023-09-11T01:02

2023-09-11T01:02

политика

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 77,44% голосов после обработки 81,75% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Гусев набрал 77,44% голосов избирателей, Павел Большов (ЛДПР) - 5,32%, Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,62%, Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,24%, Игорь Борисов (партия "Родина") - 2,97%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023