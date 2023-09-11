https://ria.ru/20230911/vybory-1895428231.html

Хоценко победил на выборах главы Омской области

Хоценко победил на выборах главы Омской области - РИА Новости, 11.09.2023

Хоценко победил на выборах главы Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона с 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:51

2023-09-11T00:51

2023-09-11T00:58

политика

омская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона с 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,33% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,8%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,1%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

омская область

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политика, омская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023