https://ria.ru/20230911/vybory-1895428231.html
Хоценко победил на выборах главы Омской области
Хоценко победил на выборах главы Омской области - РИА Новости, 11.09.2023
Хоценко победил на выборах главы Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона с 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:51
2023-09-11T00:51
2023-09-11T00:58
политика
омская область
цик рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона с 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,33% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,8%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,1%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.
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политика, омская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
Хоценко победил на выборах главы Омской области
Виталий Хоценко победил на выборах главы Омской области с 76,33 процента голосов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах руководителя региона с 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,33% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,8%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,1%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.
Единый день голосования в России