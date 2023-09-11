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Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:09
2023-09-11T00:09
2023-09-11T00:59
политика
россия
приморский край
олег кожемяко
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, россия, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Единый день голосования в России — 2023
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов
ЦИК: Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78% голосов