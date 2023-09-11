Рейтинг@Mail.ru
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 11.09.2023 (обновлено: 00:59 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895424156.html
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:09
2023-09-11T00:59
политика
россия
приморский край
олег кожемяко
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894754900_0:283:3094:2023_1920x0_80_0_0_241df13cd0e16266d00b19f08c5489c9.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894754900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6630c3a09d05362767bacd5a19e9adeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Единый день голосования в России — 2023
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов

ЦИК: Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78% голосов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаРоссияПриморский крайОлег КожемякоЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала