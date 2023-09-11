https://ria.ru/20230911/vybory-1895424156.html

Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов

Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78 процента голосов

Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:09

2023-09-11T00:09

2023-09-11T00:59

политика

россия

приморский край

олег кожемяко

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора с 72,78% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, россия, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023