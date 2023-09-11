https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html
Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС в 2026-2028 годах
Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС в 2026-2028 годах - РИА Новости, 11.09.2023
Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС в 2026-2028 годах
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не ожидает вступления государства в Евросоюз в 2026-2028 годах. Он также допустил, что дату начала переговоров о... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:36
2023-09-11T16:36
2023-09-11T17:06
в мире
сербия
северная македония
брюссель
александр вучич
ана брнабич
шарль мишель
евросоюз
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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не ожидает вступления государства в Евросоюз в 2026-2028 годах. Он также допустил, что дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут назначить до конца 2023 года.Глава сербского государства находится в Северной Македонии на саммите процесса Брдо-Бриони с другими лидерами стран региона Западных Балкан. Журналисты спросили его, ожидает ли он решений от Брюсселя о дальнейшем расширении ЕС. "Мы находимся на европейском пути, нет другого пути, на котором могли бы находиться. Мы должны провести еще много реформ и сделать много дел, и они должны нам сказать – хотят ли нас (принять – ред.) или нет, но для нас это не ключевой вопрос. Ключевое для нас – развиваемся ли мы достаточно быстро или нет", - заявил президент Сербии журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. "Кто-то думал, что мы должны были вступить в 2026 году, я улыбнулся бы и сказал, окей, супер, поздравляю вас. Что вы хотите от меня, я – политический ветеран, волк. И я что, должен поверить, что мы вступим в 2026 году в ЕС? Я бы тогда был глупым, обманывал бы свой народ, чтобы победить на выборах. Можем на голове стоять, они не примут нас ни в 2026, ни в 2027, ни в 2028 году", - подчеркнул Вучич и добавил, что "дальше посмотрим". Премьер Сербии Ана Брнабич заявила в конце августа, что не уверена в возможности получения ее страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности, балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году. Вучич также заявил, что ожидает назначения даты начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз до конца 2023 года."Давно нет конкретных решений. Для Украины до конца года будет конкретное решение, они получат дату (начала переговоров о вступлении в ЕС – ред.) получат и еще что-то, и Молдавия, предполагаю. А нам, сиротам с Балкан – как получится, посмотрим", - заявил президент Сербии журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.Северная Македония является кандидатом в члены ЕС с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
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в мире, сербия, северная македония, брюссель, александр вучич, ана брнабич, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Сербия, Северная Македония, Брюссель, Александр Вучич, Ана Брнабич, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Вучич высказался о вступлении Сербии в ЕС в 2026-2028 годах
Вучич не ожидает вступления Сербии в ЕС в 2026-2028 годах
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не ожидает вступления государства в Евросоюз в 2026-2028 годах. Он также допустил, что дату начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут назначить до конца 2023 года.
Глава сербского государства находится в Северной Македонии
на саммите процесса Брдо-Бриони с другими лидерами стран региона Западных Балкан.
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Журналисты спросили его, ожидает ли он решений от Брюсселя
о дальнейшем расширении ЕС.
"Мы находимся на европейском пути, нет другого пути, на котором могли бы находиться. Мы должны провести еще много реформ и сделать много дел, и они должны нам сказать – хотят ли нас (принять – ред.) или нет, но для нас это не ключевой вопрос. Ключевое для нас – развиваемся ли мы достаточно быстро или нет", - заявил президент Сербии журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
"Кто-то думал, что мы должны были вступить в 2026 году, я улыбнулся бы и сказал, окей, супер, поздравляю вас. Что вы хотите от меня, я – политический ветеран, волк. И я что, должен поверить, что мы вступим в 2026 году в ЕС? Я бы тогда был глупым, обманывал бы свой народ, чтобы победить на выборах. Можем на голове стоять, они не примут нас ни в 2026, ни в 2027, ни в 2028 году", - подчеркнул Вучич и добавил, что "дальше посмотрим".
Премьер Сербии Ана Брнабич
заявила в конце августа, что не уверена в возможности получения ее страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году. Глава Евросовета Шарль Мишель
ранее подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности, балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году.
Вучич также заявил, что ожидает назначения даты начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз до конца 2023 года.
«
"Давно нет конкретных решений. Для Украины до конца года будет конкретное решение, они получат дату (начала переговоров о вступлении в ЕС – ред.) получат и еще что-то, и Молдавия, предполагаю. А нам, сиротам с Балкан – как получится, посмотрим", - заявил президент Сербии журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
Северная Македония является кандидатом в члены ЕС с 2005 года, Черногория
- с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
— это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
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