https://ria.ru/20230911/vtsiom-1895464365.html
ВЦИОМ указал основную причину, почему женщины не рожают детей
ВЦИОМ указал основную причину, почему женщины не рожают детей - РИА Новости, 11.09.2023
ВЦИОМ указал основную причину, почему женщины не рожают детей
Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:28
2023-09-11T07:28
2023-09-11T07:28
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий, сообщил генеральный директор Фонда "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) Константин Абрамов. "Интересный слайд по поводу барьеров. "Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?" Материальное положение, жилищные условия - самая популярная оценка - 39%. Порядка 38% - нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране…При этом 37% россиянок этого (репродуктивного - ред.) возраста говорят о том, что у них уже есть дети. Именно поэтому они не планируют рождение других", - сказал Абрамов во время конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России" на Восточном экономическом форуме. По его данным, 36% женщин, несмотря на то, что возраст позволяет рожать детей, указывают на фактор именно возрастных ограничений, не позволяющих им в ближайшие пять лет родить детей. Ограничения по здоровью есть у 18% россиянок возраста 18-45 лет. "Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв", - добавил Абрамов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владивосток, вциом, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Владивосток, ВЦИОМ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
ВЦИОМ указал основную причину, почему женщины не рожают детей
ВЦИОМ: почти 40% женщин не рожают детей из-за плохого материального положения
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий, сообщил генеральный директор Фонда "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) Константин Абрамов.
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"Интересный слайд по поводу барьеров. "Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?" Материальное положение, жилищные условия - самая популярная оценка - 39%. Порядка 38% - нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране…При этом 37% россиянок этого (репродуктивного - ред.) возраста говорят о том, что у них уже есть дети. Именно поэтому они не планируют рождение других", - сказал Абрамов во время конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России" на Восточном экономическом форуме.
По его данным, 36% женщин, несмотря на то, что возраст позволяет рожать детей, указывают на фактор именно возрастных ограничений, не позволяющих им в ближайшие пять лет родить детей. Ограничения по здоровью есть у 18% россиянок возраста 18-45 лет.
"Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв", - добавил Абрамов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ВЦИОМ назвал количество женщин, которые хотели бы детей