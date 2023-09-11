https://ria.ru/20230911/vsu-1895604492.html

В США заговорили о перевороте на Украине

В США заговорили о перевороте на Украине - РИА Новости, 11.09.2023

В США заговорили о перевороте на Украине

ВСУ могут начать восстание против Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b664987aaba942fbeae0414f4979c507.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ могут начать восстание против Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.Ведущий спросил у эксперта, стоит ли ожидать выступления украинских войск против главы киевского режима."Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", — ответил он.По словам Джонсона, Зеленский не сумел стать сильной политической фигурой внутри страны. Его предвыборная кампания изначально строилась на лжи, поскольку, вопреки обещаниям установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию конфликта.Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что большая часть украинцев выступает против президента. И это связано с нынешними событиями, считает аналитик."Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", — резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230911/shag-1895460525.html

https://ria.ru/20230911/vsu-1895572312.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато