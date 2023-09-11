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В США заговорили о перевороте на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 11.09.2023 (обновлено: 15:56 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vsu-1895604492.html
В США заговорили о перевороте на Украине
В США заговорили о перевороте на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
В США заговорили о перевороте на Украине
ВСУ могут начать восстание против Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:41
2023-09-11T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ могут начать восстание против Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.Ведущий спросил у эксперта, стоит ли ожидать выступления украинских войск против главы киевского режима."Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", — ответил он.По словам Джонсона, Зеленский не сумел стать сильной политической фигурой внутри страны. Его предвыборная кампания изначально строилась на лжи, поскольку, вопреки обещаниям установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию конфликта.Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что большая часть украинцев выступает против президента. И это связано с нынешними событиями, считает аналитик."Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", — резюмировал он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230911/shag-1895460525.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США заговорили о перевороте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против Зеленского

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ могут начать восстание против Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Ведущий спросил у эксперта, стоит ли ожидать выступления украинских войск против главы киевского режима.
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"Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", — ответил он.
По словам Джонсона, Зеленский не сумел стать сильной политической фигурой внутри страны. Его предвыборная кампания изначально строилась на лжи, поскольку, вопреки обещаниям установить мир с Россией, он спровоцировал эскалацию конфликта.
Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что большая часть украинцев выступает против президента. И это связано с нынешними событиями, считает аналитик.
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"Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", — резюмировал он.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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