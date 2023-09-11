https://ria.ru/20230911/vsu-1895572312.html

Легко горят. В США указали на катастрофичный просчет Украины

Легко горят. В США указали на катастрофичный просчет Украины - РИА Новости, 11.09.2023

Легко горят. В США указали на катастрофичный просчет Украины

Уничтожение современной западной техники российскими войсками доказывает, что она не спасет Украину, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:03

2023-09-11T14:03

2023-09-11T15:04

украина

сша

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Уничтожение современной западной техники российскими войсками доказывает, что она не спасет Украину, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas."Западные танки не изменят ситуацию. Мы говорили о том, что они очень уязвимы и что горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины", — указал он.Так, например, британский танк Challenger 2 не может конкурировать с российской военной техникой, отметил бывший морпех.Его собеседник, американский политолог Гарланд Никсон, напомнил, что Запад постоянно поставлял киевскому режиму все новое и новое "чудо-оружие" вроде гаубиц M777 и установок Patriot, их уничтожение лишь доказало безысходность ситуации."Любой танк, если его поразить в нужное место правильным оружием, будет уничтожен. А у России много разных видов оружия. <...> Так что эта затея была обречена с самого начала", — согласился Берлетик.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.По данным Минобороны России на сентябрь, с начала продвижения войска противника потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

https://ria.ru/20230910/tanki-1895382821.html

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