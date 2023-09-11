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В ВСУ сообщили о процессе мобилизации женщин-медиков - РИА Новости, 11.09.2023
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13:44 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vsu-1895566620.html
В ВСУ сообщили о процессе мобилизации женщин-медиков
В ВСУ сообщили о процессе мобилизации женщин-медиков - РИА Новости, 11.09.2023
В ВСУ сообщили о процессе мобилизации женщин-медиков
Руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо утверждает, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:44
2023-09-11T13:44
в мире
украина
федор вениславский
владислав селезнев
алексей резников
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо утверждает, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября. "С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере", - сказал Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона. "Никого сразу мобилизовывать не будут", - сообщил он, добавив, что на данный момент потребности в этом нет. При этом Фитьо отметил, что тем, кто не встанет на учет, грозит штраф. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230904/otsrochka-1894195357.html
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в мире, украина, федор вениславский, владислав селезнев, алексей резников, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Владислав Селезнев, Алексей Резников, Верховная Рада Украины
В ВСУ сообщили о процессе мобилизации женщин-медиков

ВСУ: с 1 октября на Украине начнется постановка женщин-медиков на воинский учет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВрач на Украине
Врач на Украине - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Врач на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо утверждает, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.
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"С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), чтобы стать на воинский учет. Это не мобилизация, это проведение воинского учета, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере", - сказал Фитьо в эфире всеукраинского телемарафона.
"Никого сразу мобилизовывать не будут", - сообщил он, добавив, что на данный момент потребности в этом нет. При этом Фитьо отметил, что тем, кто не встанет на учет, грозит штраф.
Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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В миреУкраинаФедор ВениславскийВладислав СелезневАлексей РезниковВерховная Рада Украины
 
 
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