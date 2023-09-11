https://ria.ru/20230911/vstrechi-1895555667.html

Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера

Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера - РИА Новости, 11.09.2023

Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера

На полях ВЭФ у президента РФ Владимира Путина запланирована целая серия встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:24

2023-09-11T13:24

2023-09-11T14:10

вэф-2023

владимир путин

дмитрий песков

россия

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207222_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_7f46d968f063b99acf60e1877dd5a4c2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На полях ВЭФ у президента РФ Владимира Путина запланирована целая серия встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он пообщается в конце дня с (губернатором Приморского края Олегом) Кожемяко, и ещё целая серия встреч у него после Кожемяко запланирована, уже непубличного характера", - сказал он журналистам.Песков также отметил, что Путин продолжает дорабатывать свою речь к пленарному заседанию ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/putin-1895531433.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вэф-2023, владимир путин, дмитрий песков, россия, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет