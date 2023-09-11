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Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера
Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера - РИА Новости, 11.09.2023
Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера
На полях ВЭФ у президента РФ Владимира Путина запланирована целая серия встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:24
2023-09-11T13:24
2023-09-11T14:10
вэф-2023
владимир путин
дмитрий песков
россия
приморский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На полях ВЭФ у президента РФ Владимира Путина запланирована целая серия встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он пообщается в конце дня с (губернатором Приморского края Олегом) Кожемяко, и ещё целая серия встреч у него после Кожемяко запланирована, уже непубличного характера", - сказал он журналистам.Песков также отметил, что Путин продолжает дорабатывать свою речь к пленарному заседанию ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/putin-1895531433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2023, владимир путин, дмитрий песков, россия, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Путин на ВЭФ проведет несколько встреч непубличного характера
Песков: у Путина на ВЭФ запланировано несколько встреч непубличного характера