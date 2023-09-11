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Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР, заявил Песков

Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР, заявил Песков

Президент России Владимир Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, который будет с визитом в РФ, сообщил пресс-секретарь российского главы... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:34

2023-09-11T19:34

2023-09-11T19:34

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, который будет с визитом в РФ, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Она (встреча - ред.) может состояться на днях. Это будет полноформатный визит. Это будут переговоры двух делегаций, и после этого при необходимости продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина в ближайшие дни. В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным.

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын