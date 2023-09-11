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США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие - РИА Новости, 11.09.2023
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19:28 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895671861.html
США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие
США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие - РИА Новости, 11.09.2023
США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие
США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:28
2023-09-11T19:28
в мире
пхеньян
ким чен ын
россия
владимир путин
сша
александр мацегора
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ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. "Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружия России", - цитирует Уотсон телеканал CNN. Пресс-служба Кремля сообщала в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни. В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным. КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что американцы "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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в мире, пхеньян, ким чен ын, россия, владимир путин, сша, александр мацегора
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, Россия, Владимир Путин, США, Александр Мацегора
США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие

CNN: США перед визитом Ким Чен Ына в РФ предостерегли КНДР от поставок оружия

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной безопасности Эдриан Уотсон.
"Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружия России", - цитирует Уотсон телеканал CNN.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия строит троянского коня
6 сентября, 08:00
Пресс-служба Кремля сообщала в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни. В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным.
КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что американцы "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Эксперт прокомментировала предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына
Вчера, 16:02
 
В миреПхеньянКим Чен ЫнРоссияВладимир ПутинСШААлександр Мацегора
 
 
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