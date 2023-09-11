США перед визитом Ким Чен Ына в Россию призвали КНДР не поставлять оружие
CNN: США перед визитом Ким Чен Ына в РФ предостерегли КНДР от поставок оружия
© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной безопасности Эдриан Уотсон.
"Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружия России", - цитирует Уотсон телеканал CNN.
Пресс-служба Кремля сообщала в понедельник, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни. В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным.
КНДР уже не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что американцы "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет: КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.