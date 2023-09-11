https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895670082.html
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:19
2023-09-11T19:19
2023-09-11T19:38
ким чен ын
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина в ближайшие дни. В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным."В первую очередь двусторонние отношения. Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед и, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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ким чен ын
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков
Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина в ближайшие дни. В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным.
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
"В первую очередь двусторонние отношения. Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед и, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.