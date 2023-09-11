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Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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19:19 11.09.2023 (обновлено: 19:38 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895670082.html
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:19
2023-09-11T19:38
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина в ближайшие дни. В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным."В первую очередь двусторонние отношения. Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед и, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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РИА Новости
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ким чен ын
Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, заявил Песков

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила, что Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина в ближайшие дни. В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
Вчера, 14:19
"В первую очередь двусторонние отношения. Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед и, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
 
Ким Чен Ын
 
 
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