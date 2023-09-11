https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895646062.html

Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР

Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР

Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:24

2023-09-11T18:24

2023-09-11T18:24

россия

сша

япония

владимир путин

ким чен ын

константин асмолов

нато

российская академия наук

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как подготовку к конфликту, предположил в беседе с РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. "Эта встреча станет глобальным событием. Ее темой может стать противостояние блоков: южного - США, Япония и Южная Корея и северного - Россия, Китай и КНДР. И южный треугольник институционально уже формируется и продвинулся глубже северного", - полагает Асмолов. В Пхеньяне интеграцию южного блока могут посчитать подготовкой к конфликту, чем, в том числе, и объясняется встреча лидеров двух стран, предположил эксперт. Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын по приглашению Путина вскоре посетит Россию, проведет с ним саммит. Об этом же информировала пресс-служба Кремля. В августе лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны договорились о ежегодных военных учениях. Вашингтон, Токио и Сеул также условились вводить координированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что США при сотрудничестве с Южной Кореей и Японией не хотят создавать "азиатскую версию НАТО".

https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895577844.html

россия

сша

япония

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россия, сша, япония, владимир путин, ким чен ын, константин асмолов, нато, российская академия наук