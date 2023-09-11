Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895646062.html
Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР
Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР - РИА Новости, 11.09.2023
Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР
Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:24
2023-09-11T18:24
россия
сша
япония
владимир путин
ким чен ын
константин асмолов
нато
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как подготовку к конфликту, предположил в беседе с РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. "Эта встреча станет глобальным событием. Ее темой может стать противостояние блоков: южного - США, Япония и Южная Корея и северного - Россия, Китай и КНДР. И южный треугольник институционально уже формируется и продвинулся глубже северного", - полагает Асмолов. В Пхеньяне интеграцию южного блока могут посчитать подготовкой к конфликту, чем, в том числе, и объясняется встреча лидеров двух стран, предположил эксперт. Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын по приглашению Путина вскоре посетит Россию, проведет с ним саммит. Об этом же информировала пресс-служба Кремля. В августе лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны договорились о ежегодных военных учениях. Вашингтон, Токио и Сеул также условились вводить координированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что США при сотрудничестве с Южной Кореей и Японией не хотят создавать "азиатскую версию НАТО".
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895577844.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, япония, владимир путин, ким чен ын, константин асмолов, нато, российская академия наук
Россия, США, Япония, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Константин Асмолов, НАТО, Российская академия наук
Эксперт высказал предположение о теме будущей встречи глав России и КНДР

Эксперт: Путин и Ким Чен Ын обсудят борьбу с США, Японией и Южной Кореей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД России
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как подготовку к конфликту, предположил в беседе с РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
"Эта встреча станет глобальным событием. Ее темой может стать противостояние блоков: южного - США, Япония и Южная Корея и северного - Россия, Китай и КНДР. И южный треугольник институционально уже формируется и продвинулся глубже северного", - полагает Асмолов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
Вчера, 14:19
В Пхеньяне интеграцию южного блока могут посчитать подготовкой к конфликту, чем, в том числе, и объясняется встреча лидеров двух стран, предположил эксперт.
Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын по приглашению Путина вскоре посетит Россию, проведет с ним саммит. Об этом же информировала пресс-служба Кремля.
В августе лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны договорились о ежегодных военных учениях. Вашингтон, Токио и Сеул также условились вводить координированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что США при сотрудничестве с Южной Кореей и Японией не хотят создавать "азиатскую версию НАТО".
 
РоссияСШАЯпонияВладимир ПутинКим Чен ЫнКонстантин АсмоловНАТОРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала