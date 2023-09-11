https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895608203.html

Эксперт прокомментировала предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Эксперт прокомментировала предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт прокомментировала предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина назревала уже давно, и мешали ей только ограничения из-за пандемии коронавируса, заявила РИА... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:02

2023-09-11T16:02

2023-09-11T16:02

россия

ким чен ын

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

в мире

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СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина назревала уже давно, и мешали ей только ограничения из-за пандемии коронавируса, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла. "Встреча очень назревала, и все ждали лишь отмены ковидных ограничений, чтобы она состоялась. Необходимо обсуждать вопросы сотрудничества в условиях санкций и приграничного сотрудничества", - пояснила профессор. Она отметила, что "высокое представительство" КНДР на фоне проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) также было "ожидаемо" с учётом уровня мероприятия, и вопрос стоял только в карантинных ограничениях со стороны КНДР. "Встреча по линии минобороны летом - (была) хорошим знаком, но это минобороны, поэтому никаких вопросов гражданского или экономического сотрудничества такой встречей не решить" , - пояснила эксперт. Ранее госСМИ КНДР сообщили, что лидер Северной Корет Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом. До этого пресс-служба Кремля также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

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россия, ким чен ын, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире