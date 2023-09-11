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Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ

Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2023

Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом, сообщает Центральное... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:19

2023-09-11T14:19

2023-09-11T14:33

россия

кндр (северная корея)

ким чен ын

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вэф-2023

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СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Владимировича Путина вскоре посетит Россию. Во время визита товарищ Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с товарищем Путиным", - говорится в сообщении северокорейского агентства.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, вэф-2023, в мире