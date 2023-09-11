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Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2023
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом, сообщает Центральное... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:19
2023-09-11T14:19
2023-09-11T14:33
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СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Владимировича Путина вскоре посетит Россию. Во время визита товарищ Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с товарищем Путиным", - говорится в сообщении северокорейского агентства.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, вэф-2023, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, ВЭФ-2023, В мире
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
ЦТАК КНДР сообщило о намерении Ким Чен Ына встретиться с Путиным
СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента России Владимира Путина вскоре посетит РФ, проведет саммит с российским президентом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Владимировича Путина вскоре посетит Россию. Во время визита товарищ Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с товарищем Путиным", - говорится в сообщении северокорейского агентства.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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