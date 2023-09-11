https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html

Спецпредставитель Иванов указал, что "Фукусима" не затронула воды России

Спецпредставитель Иванов указал, что "Фукусима" не затронула воды России - РИА Новости, 11.09.2023

Спецпредставитель Иванов указал, что "Фукусима" не затронула воды России

Нет признаков, что уровень трития в российских территориальных водах повысился после начала сброса Японией радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:48

2023-09-11T04:48

2023-09-11T05:40

россия

общество

сергей иванов (политик)

аэс "фукусима"

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нет признаков, что уровень трития в российских территориальных водах повысился после начала сброса Японией радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", заявил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Теоретически опасения есть, практических пока нет... Никаких признаков, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет", - сказал Иванов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20230908/fukusima-1895055411.html

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россия, общество, сергей иванов (политик), аэс "фукусима", вэф-2023