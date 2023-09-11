https://ria.ru/20230911/voda-1895489035.html
В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1"
В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 11.09.2023
В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1"
Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан, в рамках которого со станции было высвобождено 7,8... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:45
2023-09-11T09:45
2023-09-11T09:45
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япония
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фукусима-1
магатэ
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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан, в рамках которого со станции было высвобождено 7,8 тысячи тонн, передает телеканал NHK. Этап был завершен около 12.10 по местному времени (06.10 мск). Теперь специалисты намерены начать проверку оборудования и подготовку ко второму этапу сброса. По данным телеканала, на это может уйти около трёх недель. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, Россия, Фукусима-1, МАГАТЭ
В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1"
В Японии завершили стартовый этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.
Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан, в рамках которого со станции было высвобождено 7,8 тысячи тонн, передает телеканал NHK
.
Этап был завершен около 12.10 по местному времени (06.10 мск). Теперь специалисты намерены начать проверку оборудования и подготовку ко второму этапу сброса. По данным телеканала, на это может уйти около трёх недель.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
Спецпредставитель Иванов указал, что "Фукусима" не затронула воды России