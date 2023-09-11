https://ria.ru/20230911/voda-1895489035.html

В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1"

В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 11.09.2023

В Японии завершили первый этап сброса воды с "Фукусимы-1"

Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан, в рамках которого со станции было высвобождено 7,8... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:45

2023-09-11T09:45

2023-09-11T09:45

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китай

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фукусима-1

магатэ

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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан, в рамках которого со станции было высвобождено 7,8 тысячи тонн, передает телеканал NHK. Этап был завершен около 12.10 по местному времени (06.10 мск). Теперь специалисты намерены начать проверку оборудования и подготовку ко второму этапу сброса. По данным телеканала, на это может уйти около трёх недель. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.

https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, россия, фукусима-1, магатэ