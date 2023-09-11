https://ria.ru/20230911/vladimir-1895426487.html

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области

Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:38

2023-09-11T00:38

2023-09-11T00:40

политика

владимирская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов избирателей, сообщила избирательная комиссия региона.Как отмечает облизбирком в своем телеграм-канале, по единому избирательному округу ЕР набирает 54,75%, КПРФ - 14,35%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%, "Партия пенсионеров" - 6,41%, "Новые люди" - 4,68%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, владимирская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023