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ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области - РИА Новости, 11.09.2023
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00:38 11.09.2023 (обновлено: 00:40 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vladimir-1895426487.html
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области
Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:38
2023-09-11T00:40
политика
владимирская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов избирателей, сообщила избирательная комиссия региона.Как отмечает облизбирком в своем телеграм-канале, по единому избирательному округу ЕР набирает 54,75%, КПРФ - 14,35%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%, "Партия пенсионеров" - 6,41%, "Новые люди" - 4,68%.
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политика, владимирская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Владимирская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области

ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области с 54,75% голосов

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов избирателей, сообщила избирательная комиссия региона.
Как отмечает облизбирком в своем телеграм-канале, по единому избирательному округу ЕР набирает 54,75%, КПРФ - 14,35%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%, "Партия пенсионеров" - 6,41%, "Новые люди" - 4,68%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаВладимирская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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