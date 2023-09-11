https://ria.ru/20230911/vladimir-1895426487.html
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области
Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:38
2023-09-11T00:38
2023-09-11T00:40
политика
владимирская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400404_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e9e5d0441951212bf218c6bf9f6419c8.jpg
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов избирателей, сообщила избирательная комиссия региона.Как отмечает облизбирком в своем телеграм-канале, по единому избирательному округу ЕР набирает 54,75%, КПРФ - 14,35%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%, "Партия пенсионеров" - 6,41%, "Новые люди" - 4,68%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400404_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4495f518a676f2c05884662443a95b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимирская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Владимирская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Владимирской области с 54,75% голосов
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " лидирует на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 81% протоколов и набирает 54,75% голосов избирателей, сообщила избирательная комиссия региона.
Как отмечает облизбирком в своем телеграм-канале, по единому избирательному округу ЕР набирает 54,75%, КПРФ - 14,35%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,86%, "Партия пенсионеров" - 6,41%, "Новые люди" - 4,68%.
Единый день голосования в России