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В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году

В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023

В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году

Более 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев текущего года, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:53

2023-09-11T12:53

2023-09-11T12:53

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мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Более 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев текущего года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года, рассказала официальный представитель ведомства. Выступая на сессии ВЭФ, она напомнила, что "появился, наконец, еще и новый тип документа" — электронное разрешение на въезд. Она полагает, что "его популярность будет только расти, прошел только один месяц". "Доля электронных виз от общего количества оформленных уже составляет 23 процента, то есть вот вам, пожалуйста, показатель", — сказала Захарова. Соответствующую визу могут получить граждане 55 государств. Она дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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