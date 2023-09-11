Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:53 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vizy-1895534765.html
В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году
В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023
В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году
Более 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев текущего года, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:53
2023-09-11T12:53
туризм
туризм
новости - туризм
дальневосточный федеральный университет
визы
туристы
вэф-2023
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_4c9f4a9789a5365d46274a66b3d1623c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Более 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев текущего года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года, рассказала официальный представитель ведомства. Выступая на сессии ВЭФ, она напомнила, что "появился, наконец, еще и новый тип документа" — электронное разрешение на въезд. Она полагает, что "его популярность будет только расти, прошел только один месяц". "Доля электронных виз от общего количества оформленных уже составляет 23 процента, то есть вот вам, пожалуйста, показатель", — сказала Захарова. Соответствующую визу могут получить граждане 55 государств. Она дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_69:0:1174:829_1920x0_80_0_0_77bfbaa8d806526d811be6ce3c058f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, дальневосточный федеральный университет, визы, туристы, вэф-2023, мария захарова, россия, владивосток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальневосточный федеральный университет, Визы, туристы, ВЭФ-2023, Мария Захарова, Россия, Владивосток, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, сколько виз было выдано иностранцам в 2023 году

МИД: более 600 тыс въездных виз выдано иностранцам за восемь месяцев этого года

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Более 600 тысяч въездных виз выдали российские консульские учреждения иностранцам за восемь месяцев текущего года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года, рассказала официальный представитель ведомства.
Выступая на сессии ВЭФ, она напомнила, что "появился, наконец, еще и новый тип документа" — электронное разрешение на въезд. Она полагает, что "его популярность будет только расти, прошел только один месяц".
"Доля электронных виз от общего количества оформленных уже составляет 23 процента, то есть вот вам, пожалуйста, показатель", — сказала Захарова.
Соответствующую визу могут получить граждане 55 государств. Она дает право на однократный въезд в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Люди фотографируются на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит
29 августа, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДальневосточный федеральный университетВизытуристыВЭФ-2023Мария ЗахароваРоссияВладивостокМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала