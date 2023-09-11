https://ria.ru/20230911/vizy-1895454637.html

Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран

Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран - РИА Новости, 11.09.2023

Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:18

2023-09-11T06:18

2023-09-11T11:14

россия

кувейт

максим решетников

дальневосточный федеральный университет

оман

вэф-2023

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал Решетников. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/asean-1895444349.html

россия

кувейт

оман

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Максим Горбачев

россия, кувейт, максим решетников, дальневосточный федеральный университет, оман, вэф-2023, новости - туризм