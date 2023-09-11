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Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
06:18 11.09.2023 (обновлено: 11:14 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vizy-1895454637.html
Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран
Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран - РИА Новости, 11.09.2023
Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран
Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:18
2023-09-11T11:14
россия
кувейт
максим решетников
дальневосточный федеральный университет
оман
вэф-2023
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал Решетников. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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кувейт
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россия, кувейт, максим решетников, дальневосточный федеральный университет, оман, вэф-2023, новости - туризм
Россия, Кувейт, Максим Решетников, Дальневосточный федеральный университет, Оман, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
Россия предложила полную отмену туристических виз ряду стран

Россия предложила отмену туристических виз Кувейту, Оману и другим странам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ.
"Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал Решетников.
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Мьянме заявили об интересе стран АСЕАН к сотрудничеству с Россией
04:35
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТуризмРоссияКувейтМаксим РешетниковДальневосточный федеральный университетОманВЭФ-2023Новости - Туризм
 
 
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