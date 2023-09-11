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Песков рассказал подробности предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию
Песков рассказал подробности предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 11.09.2023
Песков рассказал подробности предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию
В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций двух стран, и при необходимости встреча с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:38
2023-09-11T14:38
2023-09-11T14:47
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций двух стран, и при необходимости встреча с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, что председатель государственных дел КНДР посетит Россию по приглашению президента РФ в ближайшие дни с официальным визитом. В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи уточнило, что во время визита Ким Чен Ын встретится и проведет переговоры с Владимиром Путиным."И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли переговоры с северокорейским лидером полноформатными, с участием делегаций или только встреча лидеров.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал подробности предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию
Песков: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным один на один в ходе визита в РФ