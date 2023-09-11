https://ria.ru/20230911/veto-1895694621.html
Байден наложит вето на бюджет Пентагона, заявили в Белом доме
Байден наложит вето на бюджет Пентагона, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.09.2023
Байден наложит вето на бюджет Пентагона, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий год, который "угрожает здоровью и безопасности... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:58
2023-09-11T22:58
2023-09-11T23:33
министерство обороны сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий год, который "угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев", сообщает Белый дом."Если проект представят президенту, он наложит на него вето", - говорится в распространенном сообщении бюджетного офиса Белого дома.Администрация не согласна с принятым контролируемой республиканцами палатой представителей проектом бюджета, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями, отмечается в сообщении.В релизе Белого дома поясняется, что предложения администрации обсуждались на двухпартийной основе, но "менее чем за месяц до конца финансового года (30 сентября), республиканцы теряют время с однопартийным актом, который сокращает внутренние расходы и ставит под угрозу критические для американского народа службы"."Разрушительные последствия" проект несет для медицинского обслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья, для "безопасности и здоровья ЛГБТК+ американцев", ставит под угрозу "равенство браков", говорится в сообщении. Беспокойство администрации вызывает недостаточное отражение в проекте инициатив по контролю за изменением климата, документ также помешает администрации продвигать равенство и инклюзивность, сообщает Белый дом.
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министерство обороны сша, пентагон
Министерство обороны США, Пентагон
Байден наложит вето на бюджет Пентагона, заявили в Белом доме
Белый дом: Байден наложит вето на бюджет Пентагона на следующий год
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден наложит вето на поддержанный палатой представителей бюджет Пентагона на следующий год, который "угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев", сообщает Белый дом.
"Если проект представят президенту, он наложит на него вето", - говорится в распространенном сообщении бюджетного офиса Белого дома.
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Администрация не согласна с принятым контролируемой республиканцами палатой представителей проектом бюджета, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями, отмечается в сообщении.
В релизе Белого дома поясняется, что предложения администрации обсуждались на двухпартийной основе, но "менее чем за месяц до конца финансового года (30 сентября), республиканцы теряют время с однопартийным актом, который сокращает внутренние расходы и ставит под угрозу критические для американского народа службы".
"Разрушительные последствия" проект несет для медицинского обслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья, для "безопасности и здоровья ЛГБТК+ американцев", ставит под угрозу "равенство браков", говорится в сообщении. Беспокойство администрации вызывает недостаточное отражение в проекте инициатив по контролю за изменением климата, документ также помешает администрации продвигать равенство и инклюзивность, сообщает Белый дом.