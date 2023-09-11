https://ria.ru/20230911/vertolet-1895477962.html

Спасатели нашли тело погибшего в крушении вертолета Robinson

Спасатели нашли тело погибшего в крушении вертолета Robinson - РИА Новости, 11.09.2023

Спасатели нашли тело погибшего в крушении вертолета Robinson

Спасатели извлекли из воды тело погибшего при крушении вертолета Robinson, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Вологодской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:20

2023-09-11T09:20

2023-09-11T09:21

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из воды тело погибшего при крушении вертолета Robinson, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Вологодской области в Telegram-канале. "Тело погибшего при крушении вертолёта извлечено из воды. Продолжаются работы по извлечению из озера Воже воздушного судна", - говорится в сообщении. Крушение вертолета произошло 10 сентября в районе озера Воже Вологодской области. Ранее источник РИА Новости сообщил, что предварительно подтверждается версия о том, что вертолет слишком сильно снизился при полете над озером и зацепился лопастями за воду. В кабине вертолета находились три человека. Двое из них доставлены в районную больницу с ушибами и переломами. Владелец вертолета, пилотировавший судно, выжил, сообщил ранее источник РИА Новости. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело, на место выехал Вологодский транспортный прокурор, так же началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230328/vertolet-1861104807.html

вологодская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вологодская область